В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 260 000 случаев коронавируса
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Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии Роберта Коха.
Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 16 504 822 жителей ФРГ.
За сутки от последствий коронавируса умерли 259 пациентов, общее число летальных исходов достигло 125 023.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.