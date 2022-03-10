В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 260 000 случаев коронавируса

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Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии за сутки увеличилось на 262 752, что стало самым высоким показателем за всё время пандемии.
В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 260 000 случаев коронавируса
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Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии Роберта Коха.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 16 504 822 жителей ФРГ. 

За сутки от последствий коронавируса умерли 259 пациентов, общее число летальных исходов достигло 125 023.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.

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