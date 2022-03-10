В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 260 000 случаев коронавируса

Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии за сутки увеличилось на 262 752, что стало самым высоким показателем за всё время пандемии.

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