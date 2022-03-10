Японская корпорация Hitachi приостанавливает свою деятельность в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования.

Уточняется, что помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации.

Ранее американский производитель строительной техники Caterpillar объявил о временной остановке работы в России. Также о приостановке производства или поставок товаров в Россию объявили компании Nintendo, Epson и Sony Interactive Entertainment.