Hitachi приостанавливает свою деятельность в России

Короткая ссылка
Японская корпорация Hitachi приостанавливает свою деятельность в России.
Hitachi приостанавливает свою деятельность в России
  • Legion-Media

Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что исключение составит продукция и  техническая поддержка электрических систем и  электрооборудования.

Уточняется, что помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации.

Ранее американский производитель строительной техники Caterpillar объявил о временной остановке работы в России. Также о приостановке производства или поставок товаров в Россию объявили компании Nintendo, Epson и Sony Interactive Entertainment.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить