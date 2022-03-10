Блинкен обсудил с главой МИД Узбекистана ситуацию в Афганистане

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Блинкен... подтвердил намерение Соединённых Штатов никогда не позволять террористам использовать Афганистан в качестве убежища», — говорится в сообщении.

Он также призвал к продолжению реформ в Узбекистане, включая улучшение делового климата, защиту прав человека и базовых свобод.

Ранее стало известно, что США готовы выделить средства на программу, предполагающую развитие «гражданского общества» и укрепление «независимых СМИ» в Узбекистане. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.