Блинкен обсудил с главой МИД Узбекистана ситуацию в Афганистане
«Блинкен... подтвердил намерение Соединённых Штатов никогда не позволять террористам использовать Афганистан в качестве убежища», — говорится в сообщении.
Он также призвал к продолжению реформ в Узбекистане, включая улучшение делового климата, защиту прав человека и базовых свобод.
Ранее стало известно, что США готовы выделить средства на программу, предполагающую развитие «гражданского общества» и укрепление «независимых СМИ» в Узбекистане. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.