Минобразования Финляндии временно заморозило сотрудничество с российскими вузами

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В Минобразования Финляндии приняли решение временно заморозить сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и науки.
Минобразования Финляндии временно заморозило сотрудничество с российскими вузами
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«Министерство рекомендует институтам высшего образования Финляндии воздерживаться от всей кооперации с российскими организациями-партнёрами в сфере высшего образования и науки», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках новой политики существующее сотрудничество будет приостановлено, а новые проекты не будут запускаться.

Страны Северной Европы и Евросоюз ранее приостановили сотрудничество с Россией в рамках Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ стран Запада участвовать в работе Арктического совета политизирован.

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