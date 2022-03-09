Захарова: сотрудники биолабораторий на Украине сообщили об экстренном уничтожении опасных веществ

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Сотрудники биолабораторий на Украине предоставили документы об экстренном уничтожении особо опасных веществ, заявила официальный официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: сотрудники биолабораторий на Украине сообщили об экстренном уничтожении опасных веществ
  • Gettyimages.ru
  • © Sabrina Bracher

«От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов, возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней», — сказала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Захарова отметила, что наличие на Украине биолабораторий под руководством Вашингтона полностью меняет роль Соединённых Штатов, и назвала это инструментом прямой угрозы России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с появившейся информацией о разработке биологического оружия на Украине.

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