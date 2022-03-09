Захарова: сотрудники биолабораторий на Украине сообщили об экстренном уничтожении опасных веществ

Сотрудники биолабораторий на Украине предоставили документы об экстренном уничтожении особо опасных веществ, заявила официальный официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов, возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней», — сказала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Захарова отметила, что наличие на Украине биолабораторий под руководством Вашингтона полностью меняет роль Соединённых Штатов, и назвала это инструментом прямой угрозы России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с появившейся информацией о разработке биологического оружия на Украине.