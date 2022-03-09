Байден пообещал добиваться возвращения на родину американца Рида
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.
По его словам, Байден «позвонил Джои и Поле Рид, чтобы подтвердить свою готовность сделать всё возможное для возвращения их сына домой».
В июне комитет по иностранным делам сената Соединённых Штатов одобрил резолюции с призывом освободить осуждённых в России граждан США Тревора Рида и Пола Уилана.
В российском посольстве заявили о готовности сотрудничать с властями США по делу Рида.
Рид осуждён в России за нападение на полицейского. Уилан приговорён к сроку за шпионаж.
Подробнее — в материале RT.