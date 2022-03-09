Байден пообещал добиваться возвращения на родину американца Рида

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Президент США Джо Байден пообещал добиваться возвращения на родину осуждённого в России за нападение на сотрудников полиции американца Тревора Рида.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, Байден «позвонил Джои и Поле Рид, чтобы подтвердить свою готовность сделать всё возможное для возвращения их сына домой».

В июне комитет по иностранным делам сената Соединённых Штатов  одобрил резолюции с призывом освободить осуждённых в России граждан США Тревора Рида и Пола Уилана.

В российском посольстве заявили о готовности сотрудничать с властями США по делу Рида.

Рид осуждён в России за нападение на полицейского. Уилан приговорён к сроку за шпионаж.

Подробнее — в материале RT.

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