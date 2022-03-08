Сотрудников посольства Азербайджана в Киеве эвакуировали во Львов

Азербайджанских дипломатов на фоне ситуации в Киеве эвакуировали во Львов, сообщили в МИД республики.

«В связи с ситуацией на Украине, в условиях нарастающей опасности в Киеве функционирующие в этом городе азербайджанские дипломаты переехали во Львов», — говорится в сообщении ведомства.

При этом сотрудники дипмиссии продолжат рассматривать обращения граждан Азербайджана, находящихся на территории Украины и организовывать их эвакуацию.

МИД Венгрии ранее организовал вывоз 35 человек из Киева, в числе которых венгерские дипломаты с семьями, журналисты, сотрудники ОБСЕ и Совета Европы.

Ряд сотрудников посольства Сербии были эвакуированы из Киева в Белград.