Кулеба назвал условие усиления санкций против Белоруссии
Об этом сообщает РИА Новости.
«Часть санкций против Белоруссии уже есть, будут ещё сильнее, если белорусская армия пересечёт украинскую границу», — сказал Кулеба.
4 марта Еврокомиссия сообщила, что приостановила программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией.
Совет министров северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией.
Евросоюз ввёл санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине.
Парламент Совета Республики Национального собрания Белоруссии призвал западных политиков и парламентариев остановиться и прекратить реализовывать «безрассудную политику» в отношении Минска.