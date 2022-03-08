Кулеба назвал условие усиления санкций против Белоруссии

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рестрикции в отношении Белоруссии могут быть усилены, если белорусская армия перейдёт границу Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть санкций против Белоруссии уже есть, будут ещё сильнее, если белорусская армия пересечёт украинскую границу», — сказал Кулеба.

4 марта Еврокомиссия сообщила, что приостановила программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Совет министров северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией.

Евросоюз ввёл санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине. 

Парламент Совета Республики Национального собрания Белоруссии призвал западных политиков и парламентариев остановиться и прекратить реализовывать «безрассудную политику» в отношении Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить