Кулеба назвал условие усиления санкций против Белоруссии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рестрикции в отношении Белоруссии могут быть усилены, если белорусская армия перейдёт границу Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Часть санкций против Белоруссии уже есть, будут ещё сильнее, если белорусская армия пересечёт украинскую границу», — сказал Кулеба.

4 марта Еврокомиссия сообщила, что приостановила программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Совет министров северных стран принял решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией.

Евросоюз ввёл санкции против 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине.

Парламент Совета Республики Национального собрания Белоруссии призвал западных политиков и парламентариев остановиться и прекратить реализовывать «безрассудную политику» в отношении Минска.