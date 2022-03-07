Глава Чечни Кадыров призвал международные организации повлиять на Украину по гумкоридорам

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал членов НАТО, ОБСЕ и ООН повлиять на украинские власти по вопросам гуманитарных коридоров на Украине.

«Это моё обращение в первую очередь адресовано к представителям НАТО, ОБСЕ, ООН, которые на словах так сильно переживают за мир во всём мире. Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что Россия предоставила местным жителям и иностранцам такую возможность, но «бандеровцы не дают воспользоваться этим правом».

«Вмешайтесь в ситуацию со своими людьми, иначе ответственность за их будущее лежит на вас», — заявил глава Чечни.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.

Позднее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинские власти дали заверения об открытии гуманитарных коридоров с украинской стороны с 8 марта.

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