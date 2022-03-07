Макрон усомнился в быстром разрешении ситуации на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение по ситуации на Украине вряд ли будет найдено в ближайшее время.

«Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет настоящее решение путём переговоров», — приводит РИА Новости слова Макрона на его предвыборной встрече.

Ранее Макрон заявил, что к России и российскому народу необходимо относиться с уважением.

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