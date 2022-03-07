Блинкен: США хотят сохранения независимости Украины в результате урегулирования

США приветствуют любые дипломатические усилия по прекращению огня на Украине, но при условии, что страна сохранит независимость и территориальную целостность, сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, американская сторона приветствует дипломатические усилия, которые могут предпринять её близкие партнёры и союзники.

«В соответствии, конечно, с принципами, которые мы установили, начиная с того, что украинское правительство, украинский народ должны иметь суверенитет, независимость и территориальную целостность», — приводит РИА Новости слова Блинкена на встрече с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

Ранее Блинкен и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе переговоров обсудили усиление обороноспособности Украины.