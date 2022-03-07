A Haber: Эрдоган заявил о возможности использования российского рубля в торговле
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«Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.
Ранее Эрдоган в разговоре с Путиным критически оценил кампанию по дискриминации русской культуры и её деятелей в некоторых западных странах.