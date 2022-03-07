МИД Японии присвоил территории России третий из четырёх уровней опасности

Японское внешнеполитическое ведомство присвоило территории России третий из четырёх уровень опасности.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте МИД Японии.

Третий уровень опасности означает рекомендацию для граждан отказаться от поездок в страну.

Ранее в МИД Японии призвали граждан страны воздержаться от поездок в Россию.

Власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.