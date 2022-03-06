На Украине заявили, что на переговорах с Россией обе делегации слушают друг друга

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Российская и украинская делегации на переговорах слушают друг друга и ведут активное обсуждение. Об этом заявил член украинской делегации Давид Арахамия.
На Украине заявили, что на переговорах с Россией обе делегации слушают друг друга
  • РИА Новости

«Две группы по крайней мере слушают друг друга, ведут активное обсуждение по разным вопросам», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Арахамия подчеркнул, что стороны продвигаются на переговорах не очень быстро, но наблюдается некоторый прогресс.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что в следующем раунде переговоров украинской и российской делегаций Киев проявит более конструктивный подход.

Как заявил Арахамия, третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.

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