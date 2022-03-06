Глава Евросовета Мишель: ЕС определённо «не находится в состоянии войны» с Россией
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По словам Мишеля, ЕС сохраняет открытыми все каналы связи с Москвой.
«Европейский союз определённо не находится в состоянии войны с Россией», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с тем ЕС «на всех уровнях» поддерживает Украину, добавил он.
Общение с Россией, по его мнению, носит сложный, хрупкий и разочаровывающий характер.
Как ранее заявил британский премьер Борис Джонсон, происходящее на Украине — это не конфликт НАТО и не станет им.