Глава Евросовета Мишель: ЕС определённо «не находится в состоянии войны» с Россией

Европейский союз определённо «не находится в состоянии войны» с Россией, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Journal du Dimanche.

По словам Мишеля, ЕС сохраняет открытыми все каналы связи с Москвой.

«Европейский союз определённо не находится в состоянии войны с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем ЕС «на всех уровнях» поддерживает Украину, добавил он.

Общение с Россией, по его мнению, носит сложный, хрупкий и разочаровывающий характер.

Как ранее заявил британский премьер Борис Джонсон, происходящее на Украине — это не конфликт НАТО и не станет им.