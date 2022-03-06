NYT: делегация США посетит Венесуэлу на фоне давления на союзников России

Короткая ссылка
Делегация США направилась в Венесуэлу для встречи с представителями правительства Николаса Мадуро в рамках усилий Вашингтона, направленных на то, чтобы отдалить Россию от её союзников.

Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники США отправляются в Венесуэлу, чтобы встретиться с правительством президента Николаса Мадуро», — пишет издание.

Как отмечается, администрация президента США Джо Байдена «активизирует усилия по отделению России от её оставшихся международных союзников».

По данным газеты, в состав американской делегации вошли высокопоставленные чиновники из Госдепартамента и Белого дома.

Ранее сообщалось, что в исследовательской службе конгресса США предложили американским парламентариям продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет определённые каналы диалога с Соединёнными Штатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить