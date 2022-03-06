NYT: делегация США посетит Венесуэлу на фоне давления на союзников России
Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на источники.
«Высокопоставленные чиновники США отправляются в Венесуэлу, чтобы встретиться с правительством президента Николаса Мадуро», — пишет издание.
Как отмечается, администрация президента США Джо Байдена «активизирует усилия по отделению России от её оставшихся международных союзников».
По данным газеты, в состав американской делегации вошли высокопоставленные чиновники из Госдепартамента и Белого дома.
Ранее сообщалось, что в исследовательской службе конгресса США предложили американским парламентариям продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет определённые каналы диалога с Соединёнными Штатами.