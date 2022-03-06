NYT: делегация США посетит Венесуэлу на фоне давления на союзников России

Делегация США направилась в Венесуэлу для встречи с представителями правительства Николаса Мадуро в рамках усилий Вашингтона, направленных на то, чтобы отдалить Россию от её союзников.

Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники США отправляются в Венесуэлу, чтобы встретиться с правительством президента Николаса Мадуро», — пишет издание.

Как отмечается, администрация президента США Джо Байдена «активизирует усилия по отделению России от её оставшихся международных союзников».

По данным газеты, в состав американской делегации вошли высокопоставленные чиновники из Госдепартамента и Белого дома.

Ранее сообщалось, что в исследовательской службе конгресса США предложили американским парламентариям продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет определённые каналы диалога с Соединёнными Штатами.