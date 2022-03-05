Посол России рассказал о сложностях возможной конфискации имущества россиян в Британии
«В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из такой сделок. И как это (у них получится. — RT) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но трёп такой идёт», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Келин прокомментировал заявление британского МИД о том, что Великобритания не исключает, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкций против России.