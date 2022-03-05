В Китае ожидают инфляцию на уровне около 3% в 2022 году

Короткая ссылка
Инфляция в Китае в 2022 году составит около 3%, об этом говорится в плане социально-экономического развития страны.

«Рост индекса потребительских цен (CPI) (основной показатель инфляции) в 2022 году составит около 3%», — говорится в плане.

Как ожидается, в 2022 году давление, обусловленное повышением потребительских цен, может оказаться больше, чем в 2021 году.

«Предполагается удерживать рост потребительских цен в пределах приблизительно 3%. Это предполагает необходимость обеспечить снабжение товарами первой необходимости по стабильным ценам, а также необходимость в целом сохранять стабильность общего уровня цен, одновременно оставляя пространство для маневрирования и благоприятствуя стабилизации рыночных ожиданий», — цитирует документ РИА Новости.

Как напоминает агентство, по итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, при том что власти ожидали роста в 3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить