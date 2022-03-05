В Китае ожидают инфляцию на уровне около 3% в 2022 году

Инфляция в Китае в 2022 году составит около 3%, об этом говорится в плане социально-экономического развития страны.

«Рост индекса потребительских цен (CPI) (основной показатель инфляции) в 2022 году составит около 3%», — говорится в плане.

Как ожидается, в 2022 году давление, обусловленное повышением потребительских цен, может оказаться больше, чем в 2021 году.

«Предполагается удерживать рост потребительских цен в пределах приблизительно 3%. Это предполагает необходимость обеспечить снабжение товарами первой необходимости по стабильным ценам, а также необходимость в целом сохранять стабильность общего уровня цен, одновременно оставляя пространство для маневрирования и благоприятствуя стабилизации рыночных ожиданий», — цитирует документ РИА Новости.

Как напоминает агентство, по итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, при том что власти ожидали роста в 3%.