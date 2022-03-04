Политолог Светов назвал «порождением атмосферы ненависти» инциденты с российскими дипмиссиями в Европе
Кроме того, 28 февраля сообщалось о том, что в Исландии произошло нападение на российское консульство.
По мнению Светова, такие недружественные акты в отношении российских дипмиссий за рубежом являются «порождением атмосферы ненависти».
«В этой атмосфере всеобщей ненависти всегда находятся те, кто хочет тоже поучаствовать в этом стадном чувстве и присоединиться к толпе», — добавил политолог.
Эксперт предположил, что данные акции происходят «сами по себе» и не являются скоординированными.
«Таковы реалии. И даже говорить о том, что, когда всё закончится, кому-то будет стыдно, не приходится. Не будет стыдно», — заключил специалист.
Ранее на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен рюкзак с зажигательной смесью внутри.