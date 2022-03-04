Политолог Светов назвал «порождением атмосферы ненависти» инциденты с российскими дипмиссиями в Европе

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что на территорию консульского отдела российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.

Кроме того, 28 февраля сообщалось о том, что в Исландии произошло нападение на российское консульство.

По мнению Светова, такие недружественные акты в отношении российских дипмиссий за рубежом являются «порождением атмосферы ненависти».

«В этой атмосфере всеобщей ненависти всегда находятся те, кто хочет тоже поучаствовать в этом стадном чувстве и присоединиться к толпе», — добавил политолог.

Эксперт предположил, что данные акции происходят «сами по себе» и не являются скоординированными.

«Таковы реалии. И даже говорить о том, что, когда всё закончится, кому-то будет стыдно, не приходится. Не будет стыдно», — заключил специалист.

Ранее на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен рюкзак с зажигательной смесью внутри.