Посольство Украины в Берлине заявило о необходимости дополнительных поставок оружия Киеву

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Посольство Украины в Берлине обратилось к правительству ФРГ с просьбой о дополнительных поставках вооружения Киеву.

«Ввиду крайне напряжённой ситуации с безопасностью из-за продолжающейся российской агрессии правительство Украины просит как можно скорее обработать и благосклонно рассмотреть это заявление», — приводит текст документа ТАСС.

В списке желаемого вооружения перечисляются гаубицы, бронетранспортёры, артиллерийские системы, боевые вертолёты, зенитно-ракетные комплексы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.

Он также назвал правильным решение о поставке оружия Киеву.

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