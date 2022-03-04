Посольство Украины в Берлине заявило о необходимости дополнительных поставок оружия Киеву
«Ввиду крайне напряжённой ситуации с безопасностью из-за продолжающейся российской агрессии правительство Украины просит как можно скорее обработать и благосклонно рассмотреть это заявление», — приводит текст документа ТАСС.
В списке желаемого вооружения перечисляются гаубицы, бронетранспортёры, артиллерийские системы, боевые вертолёты, зенитно-ракетные комплексы.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.
Он также назвал правильным решение о поставке оружия Киеву.