Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии планов размещения ракет НАТО на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил об отсутствии планов размещения ракет НАТО на Украине.

«Его (президента России Владимира Путина. — RT) озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву — это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было», — цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее Шольц сообщил, что Германия направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.

Он также назвал правильным решение о поставке оружия на Украину.