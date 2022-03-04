Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии планов размещения ракет НАТО на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил об отсутствии планов размещения ракет НАТО на Украине.

«Его (президента России Владимира Путина. — RT) озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву — это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было», — цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее Шольц сообщил, что Германия направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.

Он также назвал правильным решение о поставке оружия на Украину.

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