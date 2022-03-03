В РПСМ рассказали о ситуации с наймом российских моряков иностранными судовладельцами

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов рассказал о ситуации с наймом российских моряков иностранными судовладельцами.

«Наши моряки работают в основном в немецких, голландских, итальянских, норвежских компаниях. И моряки стали переживать, не попадут ли они под эти санкции, не откажутся ли эти компании от наших или от украинских моряков. Через горячие линии крупных компаний им сообщают, что компании будут продолжать наём моряков, если к тем нет серьёзных претензий. Чтобы они не беспокоились: наём будет производиться в дальнейшем и они будут регулярно получать зарплату», — цитирует его РИА Новости.

Суханов уточнил, что российские моряки на судах под различными флагами работают под коллективным договором Международной федерации транспортных рабочих (ITF), чья штаб-квартира находится в Лондоне.

«Со стороны Лондона — этой организации — мы имеем гарантии, что она будет «продолжать контролировать работу моряков на судах, находящихся под договором ITF и Российского профсоюза моряков и будет строго спрашивать с судовладельцев, которые будут нарушать договоры, вне зависимости от национальности моряков», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании в рамках санкций против России получат новые полномочия по задержанию российских судов.