«Рёнхап»: Южная Корея намерена исключить свои компании из экспортных санкций против России
Как пишет РИА Новости, министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу в ходе своего визита в США пообещал поскорее достичь соглашения с американской стороной по данному вопросу.
Он отметил, что крайне важно учитывать в этой ситуации «национальную выгоду» и уменьшить потенциальные издержки для южнокорейских фирм.
Ранее в МИД Южной Кореи ввели максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретили согражданам посещение этой страны.