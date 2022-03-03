«Рёнхап»: Южная Корея намерена исключить свои компании из экспортных санкций против России

Южная Корея намерена добиться исключения своих производителей из экспортных ограничений в отношении России, касающихся нестратегических материалов, и проводит для этого переговоры с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Как пишет РИА Новости, министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу в ходе своего визита в США пообещал поскорее достичь соглашения с американской стороной по данному вопросу.

Он отметил, что крайне важно учитывать в этой ситуации «национальную выгоду» и уменьшить потенциальные издержки для южнокорейских фирм.

Ранее в МИД Южной Кореи ввели максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретили согражданам посещение этой страны.