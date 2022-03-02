Байден рассказал о «просчётах» Путина в ситуации вокруг Украины

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Американский лидер Джо Байден в обращении к конгрессу рассказал о «просчётах» президента России Владимира Путина в ситуации вокруг Украины.

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) сильно просчитался. Он думал, что может вторгнуться на Украину, и весь мир перевернётся», — заявил Байден.

По его словам, действия России на мировой арене потрясают основы свободного мира.

Путин в настоящее время «изолирован больше, чем когда-либо», заключил Байден.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это решение недальновидным и абсурдным с точки зрения решения проблем.

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