Госдеп выразил надежду, что МУС в срочном порядке отреагирует на иск по делу о геноциде

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В Госдепе США выразили надежду, что Международный уголовный суд ООН в Гааге в срочном порядке отреагирует на заявление Украины о возбуждении дела о геноциде против России.

«Учитывая серьёзный характер кризиса на Украине, вызванного ничем не спровоцированным вторжением России, мы верим, что суд примет во внимание тяжелейшие обстоятельства и быстро разворачивающиеся события, а также надеемся, что он в срочном порядке отреагирует на просьбу Украины о принятии предупредительных мер», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

27 февраля Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде.

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