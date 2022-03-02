Постпред России Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие с территории Европы

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Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы.

«Время подходящее для того, чтобы убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы и отовсюду», — приводит его слова РИА Новости.

Гатилов отметил, что военные базы США представляют угрозу безопасности России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на конференции по разоружению заявил, что для российской стороны неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе.

США перебросили на базу в Великобритании группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

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