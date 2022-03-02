Вице-президент Венесуэлы заявила, что страны Запада разжигают ненависть к России
«В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине», — написала она в Twitter.
Таким образом она прокомментировала бойкот выступления главы российского МИД Сергея Лаврова со стороны ряда иностранных делегаций на сессии Совета ООН по правам человека.
«Венесуэла присоединяется к тем, кто продвигает диалог во имя мира», — добавила Родригес.
Лавров в обращении заявил об агрессивном навязывании западными коллегами «так называемого миропорядка, основанного на правилах».
По его словам, «именно политика коллективного Запада во главе с Вашингтоном» привела к нагнетанию обстановки на Украине с 2014 года.