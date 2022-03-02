Глава Минфина Канады Фриланд анонсировала новые санкции в отношении России

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что власти страны в ближайшее время объявят новые санкции в отношении России.

«Я хочу уверить всех канадцев и... уверить Россию, что мы готовим дополнительные меры и... объявим о них в ближайшие дни», — приводит её слова РИА Новости.

Она также не исключила возможности введения санкций в отношении российских компаний на территории Канады.

Ранее стало известно, что Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба страны Валерия Герасимова на фоне ситуации на Украине.

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада и её союзники путём санкций против России сознательно подводят себя к рубежу разрыва отношений с Москвой.