Глава Минфина Канады Фриланд анонсировала новые санкции в отношении России

Короткая ссылка
Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что власти страны в ближайшее время объявят новые санкции в отношении России.

«Я хочу уверить всех канадцев и... уверить Россию, что мы готовим дополнительные меры и... объявим о них в ближайшие дни», — приводит её слова РИА Новости.

Она также не исключила возможности введения санкций в отношении российских компаний на территории Канады.

Ранее стало известно, что Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба страны Валерия Герасимова на фоне ситуации на Украине.

Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада и её союзники путём санкций против России сознательно подводят себя к рубежу разрыва отношений с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить