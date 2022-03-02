В Уругвае стриминговая платформа Vera TV приостановила вещание RT

Стриминговая платформа Уругвая Vera TV прекратила вещание RT. Об этом заявил президент Национального управления телекоммуникаций компании — владельца платформы Antel Габриэль Гурмендес.

«Мы только что распорядились немедленно приостановить вещание на Vera TV российского RT», — написал он в Twitter.

Ранее американская компания Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) заявила, что ограничит доступ к RT и Sputnik на территории Европейского союза.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.