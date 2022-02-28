Аналитик Оленченко отреагировал на возможную изоляцию компаний от рынка капитала Британии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что все российские компании будут изолированы от рынка капитала Британии.

«Такой источник информации, как Лиз Трасс, очень сомнительный и ненадёжный. Её заявления зачастую не имеют под собой почвы и носят часто заносчивый характер, характер бравады», — отметил эксперт.

Он также призвал с осторожностью относиться к заявлениям главы британского МИД, поскольку Трасс «находится во власти антироссийских эмоций».

Вместо выстраивания отношений с Россией по пути переговоров она призывает к «разрушению российской экономики», добавил аналитик.

«Украина — это предлог, истинная цель — подрыв российской экономики, российской государственности», — пояснил Оленченко.

Таким образом России дают понять, что финансовый рынок Великобритании для неё будет недоступен, подчеркнул он. Такие меры могут создать определённые трудности, однако, как считает специалист, драмы в этом нет.

«Это может быть драма для Великобритании. Дело в том, что Лондон претендует на роль второго по значимости финансового центра, а так по объёмам он уже будет терять. Уже будет не таким большим финансовым центром», — заключил собеседник RT.

Ранее Трасс заявила, что более 3 млн российских предприятий будут изолированы от рынка капитала Великобритании.