Россия заявила послу США протест из-за акций у российских диппредставительств
- AP
- © Jose Luis Magana
«Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Было передано требование срочно принять исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности российских загранучреждений.
Ранее в МИД России предъявили протест послу Канады в Москве Элисон Леклер на фоне акций у российских дипучреждений в Оттаве, Монреале и Торонто.