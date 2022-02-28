Россия заявила послу США протест из-за акций у российских диппредставительств

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану протест из-за акций у посольства России в Вашингтоне.
Россия заявила послу США протест из-за акций у российских диппредставительств
  • AP
  • © Jose Luis Magana

«Послу заявлен решительный протест в связи с акциями враждебно настроенных элементов у дипломатических представительств России в США и бездействием в ряде случаев американских правоохранительных органов», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Было передано требование срочно принять исчерпывающие меры по обеспечению неприкосновенности российских загранучреждений.

Ранее в МИД России предъявили протест послу Канады в Москве Элисон Леклер на фоне акций у российских дипучреждений в Оттаве, Монреале и Торонто.

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