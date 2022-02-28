Небензя: вступление Украины в НАТО является для России красной линией

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что для России вступление Украины в НАТО является красной линией.

«Для нас вступление Украины в НАТО — красная линия прежде всего из военно-стратегических соображений», — цитирует ТАСС его слова.

Небензя добавил, что размещение инфраструктуры НАТО на украинской территории поставило бы Россию и альянс на грань конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров обменялись мнениями по ситуации на Украине.