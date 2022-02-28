Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией по визам

Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией об упрощённой процедуре выдачи виз.

«Федеральный совет также решил частично приостановить действие соглашения 2009 года об упрощении визового режима для российских граждан», — говорится в сообщении Федерального совета.

Отмечается, что владельцам диппаспортов будет по-прежнему разрешён безвизовый въезд в страну.

Ранее глава Минюста и полиции Швейцарии Карина Келлер-Суттер сообщила о запрете въезда на территорию государства пятерым «российским олигархам».