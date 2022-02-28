Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией по визам

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Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией об упрощённой процедуре выдачи виз.
Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией по визам
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«Федеральный совет также решил частично приостановить действие соглашения 2009 года об упрощении визового режима для российских граждан», — говорится в сообщении Федерального совета.

Отмечается, что владельцам диппаспортов будет по-прежнему разрешён безвизовый въезд в страну.

Ранее глава Минюста и полиции Швейцарии Карина Келлер-Суттер сообщила о запрете въезда на территорию государства пятерым «российским олигархам».

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