Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией по визам
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«Федеральный совет также решил частично приостановить действие соглашения 2009 года об упрощении визового режима для российских граждан», — говорится в сообщении Федерального совета.
Отмечается, что владельцам диппаспортов будет по-прежнему разрешён безвизовый въезд в страну.
Ранее глава Минюста и полиции Швейцарии Карина Келлер-Суттер сообщила о запрете въезда на территорию государства пятерым «российским олигархам».