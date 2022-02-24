Мария Захарова: позиция НАТО и англосаксонского мира стала запредельной по своему цинизму

В последние годы позиция стран НАТО и англосаксонского мира стала «запредельной по своему цинизму», заявила RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Москву много раз заверяли «в хороших дружеских отношениях».

«Нас очень часто при этом упрекали и обвиняли в том, что мы не делаем. Два месяца нам рассказывали о том, что мы уже вторглись на Украину, что вот-вот вторгнемся, что имеем намерения и так далее. И при этом отказывались от проведения переговоров по вопросам глобальной безопасности, по тем предложениям, по которым Россия выступила с инициативой, был дан отрицательный ответ», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что также был заблокирован процесс в контактной группе по реализации минских договорённостей.

«Украина в принципе не общалась в этом формате. Последний такой штрих — вчерашнее письменное обращение госсекретаря США в адрес нашей страны о нежелании проводить переговоры», — подытожила Захарова.

Также официальный представитель МИД заявила, что американская сторона отказалась от переговорного процесса с Россией.