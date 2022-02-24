Мария Захарова: позиция НАТО и англосаксонского мира стала запредельной по своему цинизму

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В последние годы позиция стран НАТО и англосаксонского мира стала «запредельной по своему цинизму», заявила RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова: позиция НАТО и англосаксонского мира стала запредельной по своему цинизму
  • РИА Новости

Дипломат напомнила, что Москву много раз заверяли «в хороших дружеских отношениях».

«Нас очень часто при этом упрекали и обвиняли в том, что мы не делаем. Два месяца нам рассказывали о том, что мы уже вторглись на Украину, что вот-вот вторгнемся, что имеем намерения и так далее. И при этом отказывались от проведения переговоров по вопросам глобальной безопасности, по тем предложениям, по которым Россия выступила с инициативой, был дан отрицательный ответ», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что также был заблокирован процесс в контактной группе по реализации минских договорённостей.

«Украина в принципе не общалась в этом формате. Последний такой штрих — вчерашнее письменное обращение госсекретаря США в адрес нашей страны о нежелании проводить переговоры», — подытожила Захарова.

Также официальный представитель МИД заявила, что американская сторона отказалась от переговорного процесса с Россией.

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