Мария Захарова: позиция НАТО и англосаксонского мира стала запредельной по своему цинизму
- РИА Новости
Дипломат напомнила, что Москву много раз заверяли «в хороших дружеских отношениях».
«Нас очень часто при этом упрекали и обвиняли в том, что мы не делаем. Два месяца нам рассказывали о том, что мы уже вторглись на Украину, что вот-вот вторгнемся, что имеем намерения и так далее. И при этом отказывались от проведения переговоров по вопросам глобальной безопасности, по тем предложениям, по которым Россия выступила с инициативой, был дан отрицательный ответ», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что также был заблокирован процесс в контактной группе по реализации минских договорённостей.
«Украина в принципе не общалась в этом формате. Последний такой штрих — вчерашнее письменное обращение госсекретаря США в адрес нашей страны о нежелании проводить переговоры», — подытожила Захарова.
Также официальный представитель МИД заявила, что американская сторона отказалась от переговорного процесса с Россией.