В МИД заявили о проработке Западом антироссийских санкций задолго до обострения на Украине

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Антироссийские санкции западных стран были проработаны задолго до обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД заявили о проработке Западом антироссийских санкций задолго до обострения на Украине
  • РИА Новости

«Санкции были проработаны задолго до нынешней ситуации, они прорабатывались каждый месяц», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия ответит зеркально на санкции западных стран.

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил Евросоюзу рассмотреть предложение об ограничении выдачи виз для россиян.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал подобное предложение политикой «визового геноцида».

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