В МИД заявили о проработке Западом антироссийских санкций задолго до обострения на Украине
- РИА Новости
«Санкции были проработаны задолго до нынешней ситуации, они прорабатывались каждый месяц», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.
Ранее в российском МИД сообщили, что Россия ответит зеркально на санкции западных стран.
Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил Евросоюзу рассмотреть предложение об ограничении выдачи виз для россиян.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал подобное предложение политикой «визового геноцида».