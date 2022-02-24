В МИД заявили о проработке Западом антироссийских санкций задолго до обострения на Украине

Антироссийские санкции западных стран были проработаны задолго до обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Санкции были проработаны задолго до нынешней ситуации, они прорабатывались каждый месяц», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия ответит зеркально на санкции западных стран.

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил Евросоюзу рассмотреть предложение об ограничении выдачи виз для россиян.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал подобное предложение политикой «визового геноцида».