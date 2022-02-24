В МИД России заявили об отсутствии угрозы для украинцев и посольства

Безопасности украинцев и посольства в России ничего не угрожает. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Украины приступило к эвакуации украинского посольства из Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более что они говорили о разрыве дипотношений и так далее», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Захарова добавила, что эвакуация российских дипломатов проходила в условиях реальной угрозы их жизни, так как поступали письменные и телефонные сообщения о физической расправе.

Ранее официальный представитель МИД России в эфире НТВ заявила, что на Украине не осталось российских дипломатов.