Столтенберг: ряд стран НАТО запросил проведение срочных консультаций

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран Североатлантического альянса запросили проведение срочных консультаций в рамках ст. 4 Вашингтонского договора альянса.

По словам Столтенберга, завершилась встреча Североатлантического совета, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине.

«Был направлен запрос со стороны Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии о проведении срочных консультаций в рамках четвёртой статьи Вашингтонского договора», — цитирует его ТАСС.

Ранее НАТО заявило, что разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине.