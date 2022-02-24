Столтенберг: ряд стран НАТО запросил проведение срочных консультаций

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран Североатлантического альянса запросили проведение срочных консультаций в рамках ст. 4 Вашингтонского договора альянса.
Столтенберг: ряд стран НАТО запросил проведение срочных консультаций
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По словам Столтенберга, завершилась встреча Североатлантического совета, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине.

«Был направлен запрос со стороны Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии о проведении срочных консультаций в рамках четвёртой статьи Вашингтонского договора», — цитирует его ТАСС. 

Ранее НАТО заявило, что разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине.

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