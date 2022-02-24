Госсекретарь США и глава Пентагона обсудили с генсеком НАТО ответ на события на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ответ альянса на события на Украине.
Госсекретарь США и глава Пентагона обсудили с генсеком НАТО ответ на события на Украине
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«Мы с министром обороны США провели разговор с генеральным секретарём НАТО, чтобы обсудить нападение России на Украину и обсудить скоординированный ответ Североатлантического альянса», — написал Блинкен в своём Twitter.

По словам госсекретаря США, страны НАТО «едины в своём ответе России» и укреплении восточного фланга альянса.

Ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Как он пояснил, такое решение принято в связи с тем, что ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

По данным AFP, представители стран НАТО проведут 24 февраля экстренную встречу на фоне решения России о военной операции в Донбассе.

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