Байдену доложили о проведении Россией военной операции в Донбассе

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Президенту США Джо Байдену доложили о действиях России в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байдену доложили о проведении Россией военной операции в Донбассе
  • AP

Как она отметила в своём сообщении в Twitter, об этом американскому лидеру доложили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Госсекретарь Блинкен, министр Остин, председатель Милли и советник по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе засекреченного вызова проинформировали президента США об идущей атаке российских военных на Украину», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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