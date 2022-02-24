Президент США Джо Байден анонсировал обращение к народу США касательно ситуации вокруг Украины.

«Я буду следить за ситуацией и... продолжать получать регулярные обновления от моей команды национальной безопасности», — говорится в заявлении Байдена.

Он добавил, что в ближайшее время объявит дальнейшие последствия, которые Соединённые Штаты и их союзники наложат на Россию за этот «акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.