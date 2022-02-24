Финляндия готовится к возможному прекращению поставок российского газа

Финские предприятия готовятся к возможной приостановке поставок российского газа. Это может произойти в случае введения санкций ЕС и контрсанкций из-за ситуации вокруг Украины, сообщает местная телекомпания Yle.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Украине и изучаем различные варианты замещения российского газа», — заявила менеджер по коммуникациям и персоналу компании Ovako Анса Ряятяри.

По её словам, альтернативным источником топлива мог бы стать газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

По информации телекомпании, газ в Финляндию поступает в примерно равных объёмах как из России, так и по Balticconnector.

Исполнительный директор компании-оператора финской системы передачи газа Gasgrid Finland Олли Сипиля считает, что благодаря альтернативному газопроводу газа для Финляндии хватит, даже если поставки из России остановятся.

«Balticconnector даёт возможность получить через Эстонию доступ к газовому хранилищу в Латвии и СПГ-терминалу в Литве», — подытожил он.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе во время торгов поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста цен на газ до €2 тыс. за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с «Северным потоком — 2».