В Госдепе заявили о мерах ужесточения экспортного контроля Запада в отношении России

США и их партнёры подготовили меры ужесточения экспортного контроля в отношении России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

«Если (президент России Владимир. — RT) Путин будет обострять, мы также будем переходить к эскалации с помощью дополнительных санкций и мер экспортного контроля», — приводит ТАСС заявление Прайса.

Он не уточнил, какие именно меры подготовлены.

При этом Прайс отметил, что, если подход Москвы изменится, то США по-прежнему готовы взаимодействовать.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России и отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.

При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.