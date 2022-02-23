Премьер Италии Драги подтвердил, что режим ЧС из-за ковида не будет продлён после 31 марта
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Об этом сообщает ANSA.
По его словам, постепенно будут отменяться требования иметь ковид-сертификат на основании справки о вакцинации или о перенесённом заболевании.
Как сообщил источник РИА Новости, отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов.
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал постановление об отмене карантина из-за коронавируса для прибывающих из всех неевропейских стран.
В конце января Франческо Фильиуоло, итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заявил, что связанная со штаммом «омикрон» волна COVID-19 в Италии вышла на плато.