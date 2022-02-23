В Ofcom ответили на письмо британского министра по поводу RT
- РИА Новости
«Признавая серьёзный характер кризиса на Украине, мы внимательно следим за ситуацией и уже усилили надзор за освещением этих событий вещательными компаниями в Великобритании. Мы ускоряем рассмотрение жалоб в этой области в срочном порядке, и мы без колебаний примем быстрые меры в случае необходимости», — говорится в сообщении медиарегулятора.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Доррис отправила запрос по поводу лицензии RT в Ofcom.
Позднее заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что за четыре года телеканал ни разу не нарушил установленные Ofcom правила вещания.