В Ofcom ответили на письмо британского министра по поводу RT

Британский медиарегулятор Ofcom ответил на письмо министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис по поводу лицензии на вещание RT.

«Признавая серьёзный характер кризиса на Украине, мы внимательно следим за ситуацией и уже усилили надзор за освещением этих событий вещательными компаниями в Великобритании. Мы ускоряем рассмотрение жалоб в этой области в срочном порядке, и мы без колебаний примем быстрые меры в случае необходимости», — говорится в сообщении медиарегулятора.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Доррис отправила запрос по поводу лицензии RT в Ofcom.

Позднее заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что за четыре года телеканал ни разу не нарушил установленные Ofcom правила вещания.