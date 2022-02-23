В Словакии открыли новый памятник на Могиле Неизвестного Солдата Красной армии

Короткая ссылка
В населённом пункте Ченковце-Масловце Трнавского края в Словакии открыли новое надгробие и памятник на Могиле Неизвестного Солдата — воина Красной армии, погибшего в боях за освобождение Словакии от фашистских оккупантов.

Как сообщили в Министерстве обороны, в мероприятии принял участие посол России Игорь Братчиков, а также сотрудники представительства российского Министерства обороны.

Кроме того, там присутствовали руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана в Словакии и представители местной общественности.

Российский посол во время выступления отметил важность сохранения памяти о жертвенном подвиге людей разных национальностей, спасших Европу от фашизма.

В Минобороны напомнили, что за освобождение Словакии погибли 63 518 советских военнослужащих, плечом к плечу с ними сражались бойцы 1-го чехословацкого армейского корпуса, а также словацкие партизаны и солдаты румынской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить