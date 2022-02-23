В Словакии открыли новый памятник на Могиле Неизвестного Солдата Красной армии
Как сообщили в Министерстве обороны, в мероприятии принял участие посол России Игорь Братчиков, а также сотрудники представительства российского Министерства обороны.
Кроме того, там присутствовали руководители дипмиссий Белоруссии и Казахстана в Словакии и представители местной общественности.
Российский посол во время выступления отметил важность сохранения памяти о жертвенном подвиге людей разных национальностей, спасших Европу от фашизма.
В Минобороны напомнили, что за освобождение Словакии погибли 63 518 советских военнослужащих, плечом к плечу с ними сражались бойцы 1-го чехословацкого армейского корпуса, а также словацкие партизаны и солдаты румынской армии.