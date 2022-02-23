Baijiahao: аналитики США обеспокоены мощью ракетных войск России

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Аналитики из США обеспокоены боеспособностью российских вооружённых сил, пишет китайский портал Baijiahao. Автор материала отмечает, что прежде всего специалисты обращают внимание на российские ракеты, в том числе на Р-36М «Воевода», способную преодолеть расстояние 16 тыс. км.
Baijiahao: аналитики США обеспокоены мощью ракетных войск России
  • РИА Новости

Материал был опубликован на портале под заголовком «Насколько страшны российские ракеты? Ракетные войска России могут уничтожить США даже без ядерных ракет».

«Вдобавок ракета способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу», — пишет автор, слова которого приводит ИноСМИ.

Вместе с тем в материале отмечается значимость ЗРК «Тор», который «способен сбить несколько истребителей за короткий промежуток времени» и «одновременно атаковать четыре цели».

«Совокупная боевая мощь российской армии всегда вызывала беспокойство у Америки, ввиду чего она не хочет вступать в прямое противостояние с Россией», — пишет автор.

В 2020 году журнал The National Interest назвал пять атомных подводных лодок ВМФ России и ВМС США, которые способны уничтожить цивилизацию за 30 минут.

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