Сербский депутат Банджур написал открытое письмо в поддержку жителей Донбасса
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- РИА Новости
По его словам, население самопровозглашённых ДНР и ЛНР является жертвой идеологии Киева.
«Их идеология — создание мононационального государства, Украины без русских и без тех, кто считает русских братьями, — противоречит не только исторической справедливости, но и всякому здравому смыслу», — написал Банджур.
По мнению политика, Украину используют в качестве орудия против России.
Он также призвал украинское правительство выполнить Минские соглашения.
Ранее стало известно, что Севастополь направит гуманитарную помощь беженцам, прибывшим из Донбасса в Ростовскую область.