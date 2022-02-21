Сербский депутат Банджур написал открытое письмо в поддержку жителей Донбасса

Депутат сербского парламента от правящей партии Милош Банджур опубликовал открытое письмо в поддержку жителей Донбасса.

По его словам, население самопровозглашённых ДНР и ЛНР является жертвой идеологии Киева.

«Их идеология — создание мононационального государства, Украины без русских и без тех, кто считает русских братьями, — противоречит не только исторической справедливости, но и всякому здравому смыслу», — написал Банджур.

По мнению политика, Украину используют в качестве орудия против России.

Он также призвал украинское правительство выполнить Минские соглашения.

Ранее стало известно, что Севастополь направит гуманитарную помощь беженцам, прибывшим из Донбасса в Ростовскую область.