Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР

Сербский депутат Банджур написал открытое письмо в поддержку жителей Донбасса

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Депутат сербского парламента от правящей партии Милош Банджур опубликовал открытое письмо в поддержку жителей Донбасса.
Сербский депутат Банджур написал открытое письмо в поддержку жителей Донбасса
  • © Сергей Батурин
  • РИА Новости

По его словам, население самопровозглашённых ДНР и ЛНР является жертвой идеологии Киева.

«Их идеология — создание мононационального государства, Украины без русских и без тех, кто считает русских братьями, — противоречит не только исторической справедливости, но и всякому здравому смыслу», — написал Банджур.

По мнению политика, Украину используют в качестве орудия против России.

Он также призвал украинское правительство выполнить Минские соглашения.

Ранее стало известно, что Севастополь направит гуманитарную помощь беженцам, прибывшим из Донбасса в Ростовскую область.

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