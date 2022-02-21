Австрия направила на Украину кризисную команду для подготовки эвакуации своих граждан
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Мы направили кризисную команду в Киев, состоящую из подразделения специального назначения Cobra и командования обороны страны, с целью наилучшей подготовки мер эвакуации, чтобы быстро помочь австрийским гражданам», — цитирует Нехаммера РИА Новости.
По его словам, на Украине находятся 148 австрийцев.
Также Нехаммер сообщил, что австрийское правительство организовало кризисный кабинет в связи с ситуацией на Украине.
Ранее главы МИД Украины и Австрии Дмитрий Кулеба и Александер Шалленберг в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и договорились о координации действий.