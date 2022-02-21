Авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании Матье Гийо.

«Air France постоянно следит за развитием геополитической ситуации на обслуживаемых ею территориях, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности полётов. В связи с ситуацией на месте и в качестве меры предосторожности рейсы AF1752 и AF1753 в/из Киева во вторник, 22 февраля 2022 года, отменены», — сказали агентству.

Как отметил Гийо, компания регулярно анализирует ситуацию с полётами на Украину.

14 февраля авиационный регулятор Италии ENAC рекомендовал авиакомпаниям страны избегать полётов через воздушное пространство Украины.