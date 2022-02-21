Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно

Короткая ссылка
Авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании Матье Гийо.
Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно
  • Gettyimages.ru

«Air France постоянно следит за развитием геополитической ситуации на обслуживаемых ею территориях, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности полётов. В связи с ситуацией на месте и в качестве меры предосторожности рейсы AF1752 и AF1753 в/из Киева во вторник, 22 февраля 2022 года, отменены», — сказали агентству.

Как отметил Гийо, компания регулярно анализирует ситуацию с полётами на Украину.

14 февраля авиационный регулятор Италии ENAC рекомендовал авиакомпаниям страны избегать полётов через воздушное пространство Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить