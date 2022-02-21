Захарова: на Мюнхенской конференции по безопасности занимаются распространением фейков
- AP
«Очередным этапом, очередной площадкой, которая была задействована, стала Мюнхенская конференция. Вообще-то, она должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой информационных очередных атак и распространением фейков, ну и вообще, в принципе, демонстрацией собственной беспомощности», — приводит РИА Новости её слова в эфире Первого канала.
Ранее в российском МИД заявили, что западные СМИ развернули беспрецедентную дезинформационную кампанию по распространению фейков о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины.
Она нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических целей.
Подробнее — в материале RT.