Захарова: на Мюнхенской конференции по безопасности занимаются распространением фейков

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Участники Мюнхенской конференции вместо обсуждения вопросов безопасности занимаются разработкой информационных атак и распространением ложных новостей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: на Мюнхенской конференции по безопасности занимаются распространением фейков
  • AP

«Очередным этапом, очередной площадкой, которая была задействована, стала Мюнхенская конференция. Вообще-то, она должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой информационных очередных атак и распространением фейков, ну и вообще, в принципе, демонстрацией собственной беспомощности», — приводит РИА Новости её слова в эфире Первого канала.

Ранее в российском МИД заявили, что западные СМИ развернули беспрецедентную дезинформационную кампанию по распространению фейков о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины.

Она нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических целей.

Подробнее — в материале RT.

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